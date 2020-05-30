https://news.day.az/world/1239739.html Франция сожгла 1,7 млрд масок до пандемии
Франция сожгла 1,7 млрд масок до пандемии
Буквально накануне пандемии коронавируса во Франции сожгли около миллиарда медицинских масок, а также 714 миллионов высокоэффективных масок типа FFP2.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, власти считали, что они не понадобятся.
В итоге у французов в наличии осталось лишь 117 миллионов масок, сообщает The Times.
Власти решили, что COVID-19 не представляет особой опасности, однако это оказалось совсем не так.
Франция в итоге стала одной из наиболее пострадавших от коронавируса европейских стран. Всего там было зафиксировано примерно 186 тысяч случаев коронавируса, умерли почти 29 тысяч человек.
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