В Армении за последние сутки коронавирусом заразились 355 человек

За последние сутки в Армении выявлено 355 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 4 человека.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 30 мая, в стране было 8927 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлен 355 новый случай инфицирования.

От осложнений коронавируса умерли 131 человек (плюс 4 за истекшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 50 (плюс 2 за минувшие сутки).

Согласно новым данным, число излечившихся от инфекции составляет 3386. На лечении находятся 5435 человек. В стране проведено в общей сложности 58 065 тестов.