Байден обошел Трампа по популярности

Бывший вице-президент США и кандидат Демократической партии на выборах главы государства 2020 года Джо Байден обошел действующего американского лидера Дональда Трампа по популярности. Об этом свидетельствуют данные опроса Washington Post и ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По результатам опроса, рейтинг Байдена составляет 53%, рейтинг Трампа - 43%.

При этом рейтинг Байдена сокращается в два раза, если рассматривать исключительно категорию избирателей, которые "точно будут голосовать", указано в отчете.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября текущего года.