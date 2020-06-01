В России рухнул железнодорожный мост

В России обрушился железнодорожный мост через реку Кола в Мурманской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ в понедельник, 1 июня, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что сегодня в 14:30 надводная часть моста обрушилась из-за того, что не выдержала пострадавшая в результате паводка опора моста.

В результате инцидента никто не пострадал.

В минувшую субботу река Кола вышла из берегов из-за интенсивного таяния снега и сместила опоры железнодорожного моста. В результате грузовые и пассажирские перевозки на перегоне Выходной - Кола от станции Выходной до станции Мурманск были приостановлены. Велись восстановительные работы, но российские ремонтники не смогли спасти мост.

Подчеркивается, что в результате обрушения моста никто не пострадал.