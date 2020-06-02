В Лас-Вегасе один участник акции протеста погиб при столкновениях с полицией

Один человек погиб в Лас-Вегасе (штат Невада) во время протестов в связи со смертью афроамериканца от рук полицейских. Как сообщила полиция города во вторник, это произошло в результате столкновения с сотрудниками полиции 1 июня, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно заявлению полиции, во время протестной акции полиция вступила в противостояние с вооруженным несколькими единицами оружия мужчиной, который был в бронежилете. Отмечается, что он потянулся за оружием, и сотрудник полиции выстрелил в него. После этого мужчина был доставлен в больницу, где констатировали его смерть. Ведется расследование инцидента.

Ранее местная телекомпания KLAS сообщила, что полицейский в Лас-Вегасе получил огнестрельное ранение в голову 1 июня вечером во время протестной акции. О его состоянии информации нет.

В Миннесоте и ряде других штатов США на прошлой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи задержания 25 мая в Миннеаполисе Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых купюр. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать, вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города. 26 мая всех четверых полицейских уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.