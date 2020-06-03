Выборы президента в Польше будут проходить по смешанной системе

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о выборах главы государства, который дает возможность провести голосование в условиях пандемии коронавируса по смешанному принципу - с организацией избирательных участков и по почте для находящихся в карантине и всех желающих.

Об этом сообщил во вторник в Twitter его пресс-секретарь Блажей Спыхальский, Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент Анджей Дуда подписал закон об особых условиях организации всеобщих выборов президента Польши в 2020 году с возможностью голосования посредством почты", - информировал он.

10 мая в Польше должны были пройти очередные президентские выборы. Из-за пандемии и политических противоречий с оппозицией и внутри правящей коалиции власти не смогли организовать их вовремя, голосование не состоялось. Теперь спикер Сейма (нижней палаты парламента) должна объявить новую дату выборов.

Согласно польским законам, выборы могут состояться в любое воскресенье в течение 60 дней со дня оглашения. 6 августа завершается срок полномочий Дуды. Для выполнения всех установленных в Избирательном кодексе Польши процедур и соблюдения преемственности на посту главы государства голосование должно состояться до 28 июня.

Если в первом туре никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, через две недели должен пройти второй тур с участием двух кандидатов с лучшим результатом.