Число арестованных в США приближается к 10 тысячам

Число арестованных участников акций протеста, проходящих во многих городах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, достигло 9 839.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на собственные подсчеты.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих городах США после публикации видеозаписи задержания Флойда, который умер в больнице 25 мая. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в среду призвал участников акций протеста соблюдать предписания властей и оставаться дома с 20:00 до 05:00 по местному времени.

"Я хочу призвать участников акций протеста соблюдать комендантский час, поскольку эта мера необходима в том числе и для того, чтобы полиция могла реально бороться с мародерами, - заявил он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NY1. - Мародерство - уголовное преступление, тут не может быть никаких сомнений".

Губернатор высоко оценил действия сотрудников полиции города минувшей ночью. "Они хорошо справились с поставленными задачами, - сказал Куомо. - Хочу также отметить действия полиции штата, которая также справилась с задачами". По его словам, акции протеста минувшей ночью "на территории всего штата носили в целом мирный характер". "Я бы хотел, чтобы так было и в дальнейшем", - добавил он.