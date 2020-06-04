В Москве умерли 64 пациента с коронавирусом

Еще 64 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 64 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.

Всего в столице умерли 2 749 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

"Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих - вызовите врача на дом", - добавили в штабе.