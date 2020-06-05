Более 100 силовиков получили ранения в Вашингтоне

Недавние беспорядки в Вашингтоне привели к тому, что 114 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил в четверг генпрокурор США Уильям Барр.

"В период с субботу по сегодняшний день были ранены 114 сотрудников сил правопорядка, 22 из них были госпитализированы", - сказал он на пресс-конференции, объясняя, почему власти пошли на жесткие меры по восстановлению спокойствия в столице.

Барр напомнил, что в разгар беспорядков в непосредственной опасности оказались даже сотрудники секретной службы США, которые, в частности, отвечают за охрану президента страны. Генпрокурор рассказал, что многие сотрудники правоохранительных органов получили травмы головы, так как хулиганы бросали в них булыжники.

По словам Барра, в последние дни обстановка в городе - спокойная, а акции протеста против гибели по вине сотрудников полиции афроамериканца в Миннеаполисе проходят мирно.

Оппоненты президента США Дональда Трампа утверждают, что он требует чрезмерно жестких действий против участников беспорядков. В администрации США указывают, что ничего не имеют против мирных акций протеста, однако в то же время - намерены пресекать погромы и попытки столкновений с сотрудниками полиции.