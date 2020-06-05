В Армении на сегодняшний день коронавирусом заразились около 100 сотрудников полиции

В Армении на сегодняшний день коронавирусом (COVID-19) заразились около 100 сотрудников полиции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал глава полиции Армении Арман Саркисян.

"С начала эпидемии около 100 сотрудников заразились в полицейской системе. Есть также изолированные сотрудники. Их состояние нормальное, у нас были случаи, когда состояние было тяжелое, но сейчас они поправились", - отметил А.Саркисян.