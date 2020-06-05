Нефть быстро дорожает перед встречей ОПЕК+

Стоимость ближайших к исполнению контрактов на поставку европейского эталона Brent на торгах на лондонской бирже ICE с утра выросла с $39,5 за баррель и превысила $41 днем, а затем и $42, согласно данным торгов к 17:20 по бакинскому времени, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Американский эталон WTI подорожал на 4,2% до $39 за баррель.

Нефть дорожает перед встречей нефтедобывающих стран: ожидается продолжение действующего в мае-июне сокращения добычи нефти еще как минимум на месяц - на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Это приведет к росту спроса на сырье.

Страны ОПЕК+ запланировали министерскую встречу на 6 июня. "Пройдет в эту субботу", - сообщил ТАСС один из участников переговоров.

Встреча планировалась и ранее, на начало июня, но точные сроки не назывались до последнего момента, пока участники соглашения обсуждали точность выполнения квот. Оказалось, что ранее утвержденное снижение добычи нефти выполняется на три четверти: Ирак, Нигерия и Казахстан не выполнили план. Партнеры договорились о более точном исполнении обязательств. Россия и Саудовская Аравия - основные участники сделки - предварительно согласовали продление текущего уровня сокращения добычи еще как минимум на месяц.

Наибольший вклад в майское сокращение добычи внесли Россия, Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ.

6 марта 2020 года стало известно о прекращении предыдущего соглашения ОПЕК+ с апреля. В итоге цены на нефть упали более чем в 2 раза. Но ОПЕК и ее союзники во главе с Россией вместе с присоединившимися странами 10-12 апреля 2020 года договорились сократить добычу и убрать с рынка излишки нефти, начиная с 1 мая. В рамках ОПЕК+ 23 страны договорились сократить добычу в совокупности на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Еще 9 стран вне ОПЕК+ заявили о планах сокращения добычи для поддержания сделки. Производители нефти, не входящие в альянс ОПЕК+, объявили о сокращении добычи нефти на 3,6 миллиона баррелей в сутки. Ранее Министерство энергетики Саудовской Аравии поручило Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне еще на 1 миллион баррелей в сутки в дополнение к сокращению, согласованному в рамках сделки ОПЕК+.