Ситуация с коронавирусом в Армении становится все более тяжелой
Ситуация с коронавирусом в Армении тяжелая, и становится все более тяжелой.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал премьер-министр Никол Пашинян на брифинге.
По его словам, пик эпидемии коронавируса в Армении может прийтись на конец июня. Однако все это остается пока лишь на уровне предположений, утверждать ничего со 100%-ной уверенностью невозможно, отметил он.
Армянский премьер в очередной раз не исключил возвращения к прежним строгим ограничениям и карантинным мерам: "Мое представление таково - я продолжаю верить, что нужно изменить личное поведение каждого человека. Допустим, с помощью административных рычагов нам удалось свести к нулю существующие цифры. Но пандемия в мире продолжается, и если культура соблюдения правил не сохранится, то коронавирус вновь доберется до нас".
Пашинян призвал всех вместе решить эту проблему. Премьер по-прежнему настаивает на массовом противоэпидемиологическом движении. он подчеркнул, что ситуация пока тяжелая, и становится все более тяжелой.
Напомним, число инфицированных COVID-19 в Армении достигло 11 817. За минувшие сутки выявлено 596 новых заболевших. За весь период пандемии от осложнений вируса скончались 183 человека.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре