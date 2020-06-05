Ситуация с коронавирусом в Армении становится все более тяжелой

Ситуация с коронавирусом в Армении тяжелая, и становится все более тяжелой.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал премьер-министр Никол Пашинян на брифинге.

По его словам, пик эпидемии коронавируса в Армении может прийтись на конец июня. Однако все это остается пока лишь на уровне предположений, утверждать ничего со 100%-ной уверенностью невозможно, отметил он.

Армянский премьер в очередной раз не исключил возвращения к прежним строгим ограничениям и карантинным мерам: "Мое представление таково - я продолжаю верить, что нужно изменить личное поведение каждого человека. Допустим, с помощью административных рычагов нам удалось свести к нулю существующие цифры. Но пандемия в мире продолжается, и если культура соблюдения правил не сохранится, то коронавирус вновь доберется до нас".

Пашинян призвал всех вместе решить эту проблему. Премьер по-прежнему настаивает на массовом противоэпидемиологическом движении. он подчеркнул, что ситуация пока тяжелая, и становится все более тяжелой.

Напомним, число инфицированных COVID-19 в Армении достигло 11 817. За минувшие сутки выявлено 596 новых заболевших. За весь период пандемии от осложнений вируса скончались 183 человека.