В США нацгвардия наращивает присутствие в городах

Национальная гвардия США наращивает присутствие в городах США из-за протестов и гражданских беспорядков: число военнослужащих выросло с четверга до 41,5 тысячи человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает телеканал CNN.

В четверг в 32 штатах и округе Колумбия насчитывалось 32 400 членов гвардии.

По данным телеканала, сейчас нацгвардия размещена в 33 штатах и округе Колумбия, где находится столица США Вашингтон.

В Вашингтоне сейчас 5100 военнослужащих - 1200 из Вашингтона и 3900 из других штатов, уточняет CNN.

В это число не входят военнослужащие из действующих воинских частей, число которых в Вашингтоне сокращается в связи со стабилизацией ситуации.

На фоне беспорядков, возникших после гибели в ходе задержания афроамериканца Джорджа Флойда, президент США Дональд Трамп призвал губернаторов ввести Национальную гвардию, однако не все последовали этому совету. Мэр Вашингтона неоднократно требовала, чтобы военнослужащие покинули город.