90%: врач из Японии оценил вероятность второй волны коронавируса

Известный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато заявил, что вероятность второй волны коронавирусной инфекции составляет около 90%, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.

"Вероятность второй волны заражений новым типом коронавирусной инфекции - большая, около 90%, то есть почти наверняка. Более того, если второй волны не произойдет, будем считать, что нам повезло", - сказал Сато.

По его мнению, определить момент, когда произойдет новая вспышка сложно. Большая вероятность, что это случится осенью или зимой, но вторая волна может произойти уже летом. Инфекционист не согласился с мнением, что вирус летом исчезнет или второй волны быть не может. Сато напомнил, что несмотря на жару, в Азии в Таиланде и в Южной Америке в Бразилии заражения коронавирусом происходят.

"Вероятность того, что летом коронавирус исчезнет, очень мала. Думаю, что температура воздуха или влажность здесь ни при чем", - уверен врач.

Японский инфекционист пояснил, что вряд ли коронавирус поведет себя так, как "испанка" в начале ХХ века, когда между волнами было полгода. Сейчас, уверен Сато, вспышка может случиться и спустя три недели. То есть будет одновременное возникновение очагов заражения в различных странах.

Сато предупредил, что опасность второй волны в том, что большая часть населения не переболела вирусом, если случится резкий рост, то увеличится и число летальных случаев.

"Он распространился в Южной Америке, там могут быть мутации. Не исключено, что в результате мутаций вирус станет более смертоносным", - добавил инфекционист.

Сато выразил надежду, что вторая волна будет меньше первой и что человечество смогло подготовиться, стало более ответственным. Поэтому врач призвал строго придерживаться самоизоляции, когда необходимо, и снимать ограничения, когда возможно. Если вдруг заражения вновь начнут расти, то нужно будет снова ограничить себя. Мыть руки, носить маски, избегать скопления людей и близких контактов - эти рекомендации японский врач дал всем для того, чтобы избежать коронавирусную инфекцию.