Тяжелое ДТП в Турции, около 20 пострадавших

В турецкой провинции Эрзинджан перевернулся пассажирский автобус.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По предварительным данным, пострадали 19 человек.

Все пострадавшие госпитализированы. Состояние пятерых из них расценивается как тяжелое.

По данным СМИ, причиной ДТП стала потеря водителем управления автобусом.