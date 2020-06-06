Самый большой в мире национальный флаг США разорвало ударом молнии

Самый большой в мире национальный флаг США разорвало пополам после удара молнии в американском штате Висконсин. Об этом сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что сразу на несколько районов обрушились сильные грозы. Они оставили без электричества 30 тысяч домов.

Поврежденный молнией флаг размером 21 на 42,6 метра и весом 154 килограмма развевался над мемориалом в память о жителях округа, погибших на службе в армии.

По данным американской страховой компании Acuity Insurance, он был установлен выше статуи Свободы почти на 100 футов (30 метров). Издание пишет, что на покрытие флагштока в свое время ушло более 500 галлонов (1893 литра) краски, а для его фундамента использовали 680 кубических ярдов (около 520 кубических метров) бетона.