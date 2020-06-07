В России за сутки выявили 8984 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 8984 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Новые зараженные зафиксированы в 84 регионах. Большинство из них в Москве (1956), Московской области (754) и Санкт-Петербурге (340). Умерли 134 пациента с коронавирусом, вылечились - 5343. Общее число зараженных в России превысило 467 тысяч.