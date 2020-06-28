Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 миллионов

Число зараженных коронавирусом (COVID-19) в мире превысило 10 миллионов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers, за последние сутки в мире выявлено 107 163 новых случаев заражения, тем самым, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 10 005 710.

За сутки от инфекции умерли 2917 человек. В целом, до сегодняшнего от коронавируса умерли 498 996 человек, выздоровели 5 414 897 человека, 4 091 817 человек считаются активными больными, из них 57 700 являются тяжелобольными.

На первом месте по распространению коронавируса находятся США (2 582 008), на втором месте - Бразилия (1 284 214), на третьем - Россия (627 646). За ними последовательно следуют Индия (529 577), Великобритания (310 250), Испания (295 549), Перу (272 364), Чили (267 766), Италия (240 136), Иран (220 180).