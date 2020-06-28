В Ираке депутаты отказываются ходить на работу в парламент из-за коронавируса,

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет агентство Shafaq.

"В настоящее время нет никаких признаков возобновления или созыва заседаний. Члены парламента не посещают заседания палаты, опасаясь заражения коронавирусом", - сказал источник.

Он добавил, что около 30 депутатов уже заразились и проходят лечение. Также сообщается, что разрабатывается план о переводе работы парламента в удаленный режим.

В Ираке коронавирусом заразились 45 тысяч, выздоровели 21 тысяча, скончались 1756 человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.