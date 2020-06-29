Китайский город накрыла вторая волна коронавируса

В китайском городе Баодин, расположенном в 140 км от Пекина, вспыхнула вторая волна коронавирусной инфекции. Город закрыт для въезда и выезда, проводится дезинфекция, жителей проверяют на коронавирус.

Предполагается, что коронавирус в город численностью более 11 млн жителей занесли из столицы КНР, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На данный момент город закрыт для въезда и выезда, проводится массовая дезинфекция, местных жителей проверяют на коронавирус.

Ранее в Китае предсказали продолжение вспышки коронавируса до следующей весны.