https://news.day.az/world/1248715.html Китайский город накрыла вторая волна коронавируса
Китайский город накрыла вторая волна коронавируса
В китайском городе Баодин, расположенном в 140 км от Пекина, вспыхнула вторая волна коронавирусной инфекции. Город закрыт для въезда и выезда, проводится дезинфекция, жителей проверяют на коронавирус.
Предполагается, что коронавирус в город численностью более 11 млн жителей занесли из столицы КНР, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На данный момент город закрыт для въезда и выезда, проводится массовая дезинфекция, местных жителей проверяют на коронавирус.
Ранее в Китае предсказали продолжение вспышки коронавируса до следующей весны.
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