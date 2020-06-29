В Казахстане вернут жесткие карантинные ограничения для борьбы с пандемией коронавируса. Соответствующее поручение дал президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Токаев поручил чиновникам в течение двух дней проработать и представить предложение "по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года".

Государственная комиссия под руководством премьера должна выработать решения по борьбе с пандемией и обеспечить централизованный контроль по распределению критических ресурсов, заявил Токаев на совещании.

Казахстанский лидер добавил, что поставленные им задачи по противодействию коронавирусу или не выполнены, или выполнены не полностью. В связи с этим объявлены выговоры главам Шымкента, Актюбинской и Павлодарской областей. Акимы Нур-Султана и Алма-Аты, а также министр цифрового развития получили замечания.

По последним данным, в Казахстане заразились коронавирусом более 21 тысячи человек, выздоровели 13 тысяч, умерли 183 пациента. С 16 марта по 11 мая в стране действовал режим ЧП.