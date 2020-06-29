Названа дата всероссийской переписи населения

Всероссийская перепись населения, перенесенная из-за пандемии коронавируса, пройдет в апреле 2021 года. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщил в понедельник глава Росстата Павел Малков, передает Day.Az.

"Постановление правительства РФ подписано. Перепись состоится в апреле 2021 года", - сообщил он.

По словам Малкова, для ведомства это "вполне комфортный срок". "Мы сумеем хорошо и качественно подготовиться и провести необходимую информационную кампанию. Спокойно рассказать всему нашему обществу про то, как будет проходить перепись", - добавил глава Росстата.