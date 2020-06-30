Определен срок начала суда над задерживавшими Флойда полицейскими

Судебные заседания по делам полицейских, которые совершали задержание погибшего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, начнутся в 2021 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает NBC со ссылкой на судью по округу Хэннепин Питера Кэхилла.

По его данным, первое заседание состоится 8 марта 2021 года. Однако, как уточнил судья, пока не известно будут ли участвовать в судебных разбирательствах все четверо бывших полицейских. Следующие предварительные слушания, как ожидается, состоятся в сентябре.

Массовые антирасистские протесты и заявления происходят в западных странах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.