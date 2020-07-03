https://news.day.az/world/1250448.html В России задержали замминистра образования - коррупция на 40 миллионов
В России задержали замминистра образования - коррупция на 40 миллионов
В Москве была задержана замминистра науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич.
Тверской суд Москвы позднее продлил на 72 часа срок задержания замминистра по делу о мошенничестве на 40 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Уточняется, что судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в отношении Лукашевич отложено на 6 июля.
Суд также продлил срок задержания чиновника Россотрудничества Михаила Попова.
Лукашевич и Попов выступают подозреваемыми в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере, которое было возбуждено после хищения 40 млн руб. у министерства науки и высшего образования.
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