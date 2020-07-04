https://news.day.az/world/1250469.html Жертвой стрельбы в Алабаме стал восьмилетний ребенок
Жертвой стрельбы в Алабаме стал восьмилетний ребенок
Стрельба произошла сразу в двух американских городах на востоке США. Оба случая - в торговых центрах. В штат Массачусетс двое неизвестных ранили 15-летнюю девушку. Она доставлена в больницу. Полицейские задержали преступников неподалеку от здания, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В штате Алабама в результате стрельбы погиб восьмилетний ребенок. Еще трое получили ранения. Причины нападения неизвестны, передает телеканал "Россия 24".
Полиция разыскивает преступников.
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