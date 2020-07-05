В Армении довели до самоубийства российского военного

Уголовное дело заведено в Армении по факту смерти гражданина России. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Речь идет о смерти военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри.

Ранее сообщалось, что в квартире одного из домов в Гюмри был найден мертвым гражданин РФ. По имеющимся данным, тело 20-летнего С. Салихова было обнаружено в доме по адресу: улица Акопяна 8/1. Рядом найдено письмо.

Представитель Южного военного округа сообщил, что командование ЮВО совместно с правоохранителями Армении проводит проверку по факту гибели российского военнослужащего в Гюмри.