В Австрии застрелили просителя убежища из России

Гражданина России застрелили в субботу в городе Герасдорф близ Вены. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в австрийской полиции, передает Day.Az.

"Убит 43-летний проситель убежища, гражданин России. Перед этим произошла стрельба. Обстоятельства выясняются. В ходе розыска в городе Линц был задержан предполагаемый убийца, который также оказался российским гражданином", - сообщил представитель полиции земли Нижняя Австрия Вальтер Шварценекер.

Он не смог предоставить информацию о национальности убитого и задержанного подозреваемого.

По данным представителя полиции, причины убийства неизвестны. Начато расследование, на месте происшествия работают криминалисты.