В Лондоне возобновят переговоры с Брюсселем по Brexit

Переговоры вокруг соглашения о будущих отношениях Британии и ЕС после завершения переходного периода после Brexit возобновляются в понедельник в Лондоне, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье лично приедет в британскую столицу, чтобы принять участие в очередном раунде переговоров, последний из которых состоялся на прошлой неделе.

После завершения консультаций в Брюсселе 2 июля Барнье заявил, что в позициях ЕС и Великобритании остались серьёзные разногласия. Его британский коллега Дэвид Фрост со своей стороны также сообщил о "значительных разногласиях", указав, что стороны по-прежнему пытаются договориться по "основным принципам", которые лягут в основу соглашения.

Если Великобритания не договорится с ЕС по соглашению о свободной торговле к Новому году, когда завершится переходный период после Brexit, она будет торговать с ЕС по условиям ВТО, что, как ожидают эксперты, нанесет стране серьезный экономический ущерб.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что он не намерен продлевать переговоры по дальнейшим отношениям ЕС и Великобритании. Такой позиции британское правительство придерживается и в условиях коронавируса: на прошлой неделе пресс-секретарь британского премьера заявил, что правительство не будет просить продлить переходный период и отвергнет любые предложения об этом со стороны ЕС.

Переходный период наступил для Великобритании 31 января 2020 года, он продлится до 31 декабря 2020 года. Этот период необходим, чтобы ЕС и Великобритания могли спокойно провести переговоры и согласовали свои будущие отношения. Основной вопрос, который предстоит согласовать Великобритании и Евросоюзу - новое торговое соглашение.