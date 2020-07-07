Президент Бразилии заявил о наличии у него симптомов коронавируса

Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил запланированные до конца недели мероприятия из-за симптомов, характерных для коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN Brasil со ссылкой на главу государства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Президент сдал тест на коронавирус. Его результат ожидается во вторник.

По словам Болсонару, у него поднялась температура до 38 градусов, а процент насыщения крови кислородом опустился до 96%. Глава государства также сообщил, что сделал магнитно-резонансную томографию легких, которая не выявила проблем.

Как сказал Болсонару, для лечения он принимает гидроксихлорохин. Ранее Всемирная организация здравоохранения приняла решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом. В организации отметили, что, согласно ряду исследований, лекарство не имеет положительного эффекта для лечения заразившихся.