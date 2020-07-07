В итальянских Альпах появился розовый лед

В итальянских Альпах обнаружили розовый лед. По словам ученых, ледник Презена окрасился в такой цвет из-за водорослей Ancylonema nordenskioeldii.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщила The Guardian.

По мнению ученых, явление может иметь негативные экологические последствия, потому что водоросли ускоряют таяние льдов.

Сейчас идут споры о том, откуда взялись водоросли, окрасившие ледники в Альпах в розовый цвет. По мнению Бьяджо Ди Мауро из Национального исследовательского совета Италии, розовая окраска льда, вероятно, вызвана тем же растением, что окрасило ледники Гренландии.

"Само по себе наличие и размножение этих организмов в ледниках вполне естественно, особенно в летний сезон. Однако интенсивное окрашивание льда водорослями таит угрозу вечной мерзлоте", - заявил ученый.