Два поезда столкнулись лоб в лоб в Чехии

Два пассажирских поезда столкнулись около чешского села Пернинк в Карловарском крае. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что погибли как минимум три человека, еще двадцать получили ранения. На место происшествия отправились медики, пожарные и спасатели. Причины столкновения устанавливаются, местный железнодорожный оператор сообщил, что движение по линии временно прекращено. Отмечается, что машинисты успели включить аварийное торможение, но все равно не смогли избежать удара.