Европа приготовилась к тяжелейшему экономическому кризису

Европейские власти приготовились к тяжелейшему экономическому кризису из-за пандемии коронавируса, ухудшив прогноз по падению ВВП Европы по итогам 2020 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, это следует из заявления Еврокомиссии (ЕК).

По ее оценке, экономика еврозоны упадет на 8,7 процента в текущем году, а в будущем вырастет на 6,1 процента. ВВП Евросоюза снизится на 8,3 процента в 2020-м и вырастет на 5,8 процента в 2021-м. Цифры значительно ухудшились по сравнению с весенним прогнозом ЕК, в котором ожидалось падение ВВП еврозоны на 7,7 процента, а ВВП ЕС на 7,4 процента. "Экономический эффект карантина будет сильнее, чем ожидалось изначально", - заключил исполнительный зампред ЕК, курирующий экономику, Валдис Домбровскис.

Нынешний прогноз не учитывает план восстановления Европы на 750 миллиардов евро, который обсуждают государства-члены союза. Домбровскис отметил, что цифры из нового доклада свидетельствуют о необходимости для Европы согласовать антикризисную программу.

План восстановления Европы предполагает, что ЕС займет на рынках капитала под общие гарантии 750 миллиардов долларов и раздаст их в виде кредитов и грантов. На последние придется две трети всей суммы. В июне страны ЕС ожидаемо провалили переговоры по согласованию программы из-за противостояния бедных южных стран, наиболее пострадавших от коронавируса и поддерживающих идею солидарного долга, и богатых северных экономик, которые настаивают на поддержке более слабых экономик путем кредитов, а не грантов. Для утверждения плана необходимо одобрение всех 27 государств, следующий этап переговоров по поводу плана пройдет в июле.