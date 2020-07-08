ООН прогнозирует рост крайней нищеты из-за пандемии

Число людей, живущих в крайней бедности, в 2020 году может возрасти до 71 млн человек, говорится в докладе ООН о влиянии пандемии коронавируса на выполнение Целей устойчивого развития 2030, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это первый рост уровня бедности с 1998 года. Потеря дохода, нехватка социальной защиты, рост цен означают, что даже те, чье экономическое положение было устойчиво, теперь могут оказаться под угрозой бедности и голода", - передает ТАСС сообщение организации.

По данным доклада, порядка 71 млн человек окажутся в положении крайней нищеты в 2020 году. "Пандемия COVID-19 быстро превратилась в худший гуманитарный и экономический кризис за всю нашу жизнь, число заражений превысило 10 млн, а смертей - 500 тыс.", - говорится в докладе.

Как отмечают в организации, доход около 1,6 млрд работников, которые уже находились в уязвимых условиях, снизился на 60% в первый месяц кризиса.