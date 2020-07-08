За последние сутки в Грузии выявлено 5 случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на специальном интернет-сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.

Таким образом, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 963.

Отметим, в Грузии в настоящее время 3903 человека находятся на карантине, 202 человека - на стационарном лечении. Сообщается, что вылечился 841 человек, скончались 15 человек.