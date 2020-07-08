Еврокомиссия договорилась с фармкомпаниями о поставке лекарств от COVID-19

Европейская комиссия (ЕК) достигла договоренности с крупными фармацевтическими компаниями о поставке экспериментальных препаратов, которые могут быть использованы для лечения COVID-19. Об этом в среду сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, речь, в частности, идет о сделке со швейцарским фармацевтическим концерном Roche и германской фармацевтической фирмой Merck KGaA. Компания Roche, как отметил источник в ЕК, поставит лекарственный препарат RoActemra, предназначенный для лечения ревматоидного артрита, который был протестирован на пациентах с COVID-19 в сочетании с "Ремдесивиром". В свою очередь фирма Merck KGaA готова предоставить препарат Rebif, использующийся для лечения больных рассеянным склерозом. Причем любое государство, входящее в состав ЕС, подчеркивает Reuters, может приобрести данные препараты.

Вместе с тем детали сделки, как указывает агентство, пока не раскрываются. Представители Roche, Merck KGaA и ЕК не стали комментировать достигнутые договоренности.

3 июля Еврокомиссия в предварительном порядке разрешила использование препарата "Ремдесивир" на европейском рынке для лечения заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, при соблюдении ряда условий. Накануне представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер сообщил, что Еврокомиссия проводит переговоры с американской компанией - разработчиком препарата "Ремдесивир" Gilead Sciences об обеспечении его поставок в Евросоюз в достаточном объеме.