https://news.day.az/world/1251837.html Двое погибли и семеро пострадали из-за камнепада в Австрии
Двое погибли и семеро пострадали из-за камнепада в Австрии
Два человека погибли в среду, еще семеро пострадали в результате камнепада в горах австрийской земли Штирия. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, инцидент произошел в популярном у туристов ущелье Бэреншютцкламм. Отмечается, что на месте происшествия работают спасатели, полиция и представители Красного Креста.
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