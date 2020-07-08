В метро Тегерана столкнулись два поезда

В Иране два поезда столкнулись в метро столицы страны Тегеране. По предварительным данным, в результате инцидента нет погибших и пострадавших. Об этом в среду сообщает гостелерадиокомпания IRIB, ссылаясь на официального представителя скорой помощи страны Моджтебу Халеди, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Столкновение произошло 8 июля в 19.50 по местному времени (18.20 по мск) на 6-й линии метрополитена Тегерана.

Движение на линии приостановили до конца дня. Обстоятельства происшествия устанавливаются.