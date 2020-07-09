https://news.day.az/world/1251993.html В России выявили 6 509 новых случаев коронавируса
В России выявили 6 509 новых случаев коронавируса
В России за минувшие сутки зафиксировали 6 509 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Кроме того, вылечились еще 8 805 пациентов, скончались 176.
Всего в России выявили 707 301 случай коронавируса, выздоровели 481 136 человек, умерли 10 843 .
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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