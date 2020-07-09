В России выявили 6 509 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки зафиксировали 6 509 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроме того, вылечились еще 8 805 пациентов, скончались 176.

Всего в России выявили 707 301 случай коронавируса, выздоровели 481 136 человек, умерли 10 843 .

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.