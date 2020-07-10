https://news.day.az/world/1252209.html У берегов Турции спасли около 30 мигрантов
У берегов Турции спасли около 30 мигрантов
У берегов турецкой провинции Чанаккале затонула лодка с нелегальными мигрантами, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в результате возгорания бензобака в лодке у берегов района Айваджик иммигранты прыгнули в море.
Сотрудники командования береговой охраны удалось спасти 27 нелегальных иммигрантов из различных стран. Иммигранты были взяты на борт судна береговой охраны и доставлены в город Кучуккую.
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