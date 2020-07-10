Российская вакцина сформировала иммунитет к коронавирусу у добровольцев

У добровольцев, которые проверяют на себе вакцину от коронавируса, сформировался иммунитет, сообщило Минобороны России. Ведомство совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи приступило к завершающей стадии клинических испытаний, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсант.

"Данные, полученные специалистами... свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса COVID-19... В настоящее время состояние здоровья всех добровольцев хорошее, жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается",- говорится в сообщении ведомства.

15 июля заканчивается срок нахождения в стационаре первой группы добровольцев, которые проверяли безопасность и переносимость вакцины. Их выпишут из военного медучреждения и вернут в места постоянной дислокации. 13 июля второй группе добровольцев введут второй компонент вакцины от коронавируса.

"Бустерная схема вакцинации, предусмотренная для второй группы добровольцев, позволяет закрепить иммунитет и обеспечить увеличение его продолжительности",- говорится в сообщении.