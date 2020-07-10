Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии

Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным CNN, накануне посольство Китая в Казахстане сделало заявление, согласно которому от неизвестной пневмонии успели скончаться свыше 1,7 тыс. человек. В посольстве заявляли, что эта болезнь более смертельная, чем COVID-19.

10 июля министерство здравоохранения Казахстана признало наличие "вирусных пневмоний неустановленной этиологии", но отрицало, что это новая или неизвестная вспышка.

При этом в министерстве добавили, что обозначение неустановленной этиологии в классификации Всемирной организации здравоохранения используется для обозначения пневмонии, когда коронавирусная инфекция диагностируется клинически или эпидемиологически, но не подтверждается лабораторными исследованиями.