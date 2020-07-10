Режим чрезвычайного положения в Молдове продлен до 31 июля

Режим чрезвычайного положения введенный в Молдове из-за пандемии коронавируса был продлен до 31 июля в связи с тем, что по всему миру регистрируется достаточно большое число случаев инфицирования данным вирусом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику.

По его словам правительство Молдовы не может идти на послабление карантинных ограничений из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации по всему миру.

Он сообщил, что граждане Молдовы, которые возвращаются из-за границы, будут и дальше соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

Премьер министр также сообщил о том, что все карантинные ограничения сохраняются, в частности запрет на проведение торжественных мероприятий, кумэтрий в закрытых помещениях.

Отметим, что за последние сутки в Молдове было зарегистрировано 258 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в стране достигло 18 924 человек.