https://news.day.az/world/1252655.html В Иране за сутки от COVID-19 умерли 188 человек
В Иране за сутки от COVID-19 умерли 188 человек
За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) скончались 188 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.
Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 12 635. За последние сутки в Иране выявлено 2 397 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 255 117. Вылечились 217 666 человек.
В настоящее время состояние 3 338 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре