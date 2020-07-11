В Иране за сутки от COVID-19 умерли 188 человек

За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) скончались 188 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.

Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 12 635. За последние сутки в Иране выявлено 2 397 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 255 117. Вылечились 217 666 человек.

В настоящее время состояние 3 338 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.