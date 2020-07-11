Число случаев коронавируса в мире превысило 12,3 миллиона

Число случаев коронавирусной инфекции в мире достигло 12 322 395.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что коронавирус за сутки выявлен у 219 983 человек, скончались 5 286 пациентов с COVID-19

Общее число летальных исходов достигло 556 335.

Наибольшее число случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 6 397 230.