https://news.day.az/world/1252728.html Число случаев коронавируса в мире превысило 12,3 миллиона
Число случаев коронавируса в мире превысило 12,3 миллиона
Число случаев коронавирусной инфекции в мире достигло 12 322 395.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Отмечается, что коронавирус за сутки выявлен у 219 983 человек, скончались 5 286 пациентов с COVID-19
Общее число летальных исходов достигло 556 335.
Наибольшее число случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 6 397 230.
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