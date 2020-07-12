Трамп впервые за время пандемии надел защитную маску

Президент США Дональд Трамп в субботу впервые на публике надел защитную маску во время посещения военно-медицинского центра имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона. Об этом сообщил сопровождающий американского лидера пресс-пул Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент шел по коридору [центра имени] Уолтера Рида в сопровождении медицинского персонала. На нем была темно-синяя [защитная] маска. <...> Его встреча с ранеными военнослужащими и персоналом [госпиталя] проводится в закрытом для прессы формате", - отметили в пресс-пуле и указали, что Трамп не стал отвечать на вопросы СМИ.

В четверг глава государства пообещал надеть защитную маску во время визита в военный госпиталь. Он отметил, что не выступает против ношения защитных масок, но считает, что носить их нужно лишь в определенных условиях.

Ранее Трамп неоднократно подвергался критике со стороны политических оппонентов, которые заявляли, что он подает плохой пример согражданам, появляясь на публичных мероприятиях без маски. В начале июля в одном из интервью президент отметил, что в защитной маске он похож на персонажа комедийного вестерна - Одинокого рейнджера, который носил черную маску.