В ВМС США появится первая темнокожая женщина – пилот истребителя

Пилотом истребителя ВМС США впервые станет темнокожая женщина. Лейтенант Маделин Суигл окончила Академию ВМС США в 2017 году, затем - специальные курсы по программе тактической авиации ВМС и в конце месяца получит знак отличия летного офицера в виде нашивки "золотые крылья", пишет издание The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

После того как Суигл станет полноправным летчиком, она сможет выполнять боевые задания на палубных истребителях F/A-18E/F Super Hornet и F-35C, а также палубном самолете РЭБ EA-18G Growlers.

Первой женщиной-пилотом истребителя ВМС США стала Розмари Маринер. Это произошло в 1974 году.