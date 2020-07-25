В Сети опубликовано видео того, как в американском Нью-Йорке в Статую Свободы несколько раз подряд ударила молния.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ролик появился в Twitter.

Судя по этим кадрам, удары пришлись на гранитный пьедестал, на котором располагается гигантская скульптура. Тем не менее некоторые СМИ сообщают, что молния ударила не по самому сооружению, а рядом с ним.

Предположительно, статуя не получила повреждений.