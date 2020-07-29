"США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, США вернут на родину примерно 6,4 тыс. американских военнослужащих из числа выводимых из ФРГ.

США намерены приступить к выводу части своих войск из ФРГ и их передислокации в Европе как можно скорее, добавил Эспер.

Он уточнил, что США могут в будущем разместить дополнительные силы в Польше и странах Балтии.