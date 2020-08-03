В России заявили об опасности массового проведения КТ

Из-за массового проведения компьютерной томографии (КТ) легких при проверках на заражение коронавирусом коллективная доза облучения населения в Москве, Петербурге и Ленинградской области за март-июнь выросла в полтора раза, сообщил Роспотребнадзор.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, увеличение коллективной дозы может потенциально стать причиной радиационно-индуцированных заболеваний, предупредило ведомство.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени Рамзаева начал собирать данные о количестве выполненных КТ-исследований в регионах и отдельных медицинских учреждениях, чтобы изучить последствия для здоровья населения.

По предварительной оценке, структура и коллективная доза облучения от КТ-исследований изменилась за период с марта по июнь текущего года в связи с диагностикой COVID-19, указал Роспотребнадзор.