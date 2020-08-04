В Южной Америке и Карибском бассейне зарегистрировано свыше 5 миллионов инфицированных коронавирусом

В понедельник количество инфицированных COVID-19 в Южной Америке и Карибском бассейне превысило пятимиллионный барьер.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Министерство здравоохранения Бразилии, в результате пандемии уже скончались более 202 000 человек в латиноамериканском регионе, передает Day.Az.

Причем самой пострадавшей страной является Бразилия, где зарегистрировано 2751665 случаев инфицирования коронавирусом, что составляет 55 проц случаев во всем регионе.