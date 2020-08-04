https://news.day.az/world/1259146.html В Южной Америке и Карибском бассейне зарегистрировано свыше 5 миллионов инфицированных коронавирусом
В Южной Америке и Карибском бассейне зарегистрировано свыше 5 миллионов инфицированных коронавирусом
В понедельник количество инфицированных COVID-19 в Южной Америке и Карибском бассейне превысило пятимиллионный барьер.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Министерство здравоохранения Бразилии, в результате пандемии уже скончались более 202 000 человек в латиноамериканском регионе, передает Day.Az.
Причем самой пострадавшей страной является Бразилия, где зарегистрировано 2751665 случаев инфицирования коронавирусом, что составляет 55 проц случаев во всем регионе.
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